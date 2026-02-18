SERIE A1 Tutto in una notte | la corsa playoff della Uyba si decide all’ultima giornata

La definizione della griglia dei playoff scudetto si deciderà tutta nell'ultima giornata di "regular season", in programma sabato alle 20.30, quando su tutti i campi si giocherà in contemporanea per i verdetti definitivi. I riflettori sono puntati sulla Eurotek Laica UYBA, attualmente nona con 27 punti, che per sperare di agguantare l'ottavo posto – l'ultimo disponibile per accedere alla fase finale del campionato – dovrà dovrà cercare di ottenere il massimo dalla trasferta romagnola sul campo di San Giovanni in Marignano e sperare in un epilogo favorevole della sfida tra Firenze e Novara, visto che le toscane sono ottave a quota 28.