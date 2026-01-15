Sinner conferma Cahill | il coach resterà nel team anche nel 2026

Durante il sorteggio degli Australian Open 2026, Jannik Sinner ha confermato che Darren Cahill continuerà a lavorare con lui anche nel prossimo anno, insieme a Simone Vagnozzi. La decisione sottolinea l’importanza della stabilità nel team del tennista, che mira a consolidare ulteriormente i progressi fatti finora. L’annuncio rappresenta un passo importante per il percorso di Sinner verso obiettivi di lungo termine nel circuito professionistico.

L'annuncio a Melbourne durante il sorteggio degli Australian Open: Darren Cahill proseguirà il lavoro con Jannik insieme a Simone Vagnozzi Jannik Sinner scioglie uno dei nodi più attesi alla vigilia degli Australian Open 2026. A margine del sorteggio del primo Slam della stagione, dove era presente come ospite d'onore, il numero due del mondo ha

Sinner conferma Cahill: "Darren mi dà tanta calma, mi sento al sicuro" - Jannik Sinner, ospite d'onore al sorteggio degli Australian Open, ha ufficializzato la permanenza di Darren Cahill nel suo team per almeno un'altra stagione. msn.com

Tennis, Sinner-Cahill, il matrimonio continua: "Con me almeno per un'altra stagione" - Lo ha comunicato lo stesso tennista altoatesino: "Io e Darren abbiamo avuto una bella chiacchierata alla fi ... napolimagazine.com

