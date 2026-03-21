Cagliari-Napoli 0-1 | gli highlights

Nel match tra Cagliari e Napoli, il Napoli ha vinto 1-0. Il Cagliari ha subito un’altra sconfitta, ma ha mostrato segnali positivi rispetto alla partita precedente contro il Napoli. La gara si è conclusa con il gol decisivo del Napoli, senza altre reti segnate durante l'incontro.

"> Il Cagliari cade ancora, ma ritrova segnali incoraggianti dopo il ko contro il Napoli. Come racconta Ivan Paone sul Corriere dello Sport, la squadra di Pisacane incassa la terza sconfitta consecutiva, ma mostra una reazione rispetto al passo falso di Pisa. «Sì, questo è il mio Cagliari, quello della scorsa settimana è una squadra che non ci appartiene», ha dichiarato il tecnico rossoblù, come riportato da Ivan Paone sul Corriere dello Sport. Il match è stato deciso ancora una volta da un episodio, stavolta in apertura, con il gol di McTominay dopo appena due minuti. Ivan Paone sul Corriere dello Sport sottolinea come il Cagliari abbia comunque tenuto il campo con ordine, pur senza riuscire a concretizzare. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Cagliari-Napoli 0-1: gli highlights Articoli correlati Leggi anche: Napoli-Parma 0-0: gli highlights Leggi anche: Napoli-Torino 2-1. Gli Highlights Cagliari-Napoli 0-1: gli highlights | Serie A Aggiornamenti e contenuti dedicati a Cagliari Napoli 0 1 gli highlights Temi più discussi: Cagliari-Napoli 0-1, le pagelle della partita di serie A; Cagliari-Napoli 0-1, pagelle: McTominay goleador, Caprile balbettante; Cagliari-Napoli 0-1: il solito approccio molle costa dei punti in una brutta partita; Serie A: in campo Cagliari-Napoli 0-1 DIRETTA e FOTO. Serie A, Cagliari-Napoli 0-1. Video, gol e highlightsIl Napoli sconfigge 1-0 il Cagliari nell'anticipo della trentesima giornata di Serie A, disputato alla Unipol Domus del capoluogo sardo. A decidere la partita il gol al 2' di McTominay. In classifica ... tg24.sky.it Cagliari-Napoli 0-1, risultato finale della partita di Serie A: gol di McTominay, gli highlightsLa vittoria porta gli azzurri momentaneamente al secondo posto in attesa del Milan che gioca domani col Torino ... fanpage.it Un quarto d’ora di sciopero del tifo, il primo di Cagliari-Napoli, lasciando volutamente la parte della Curva Nord del tutto vuota facebook Cagliari-Napoli 0-1, le pagelle della partita di serie A #SkySport #SkySerieA #CagliariNapoli x.com