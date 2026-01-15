Napoli-Parma 0-0 | gli highlights

Nel match tra Napoli e Parma, terminato 0-0, il Napoli ha mantenuto il controllo del gioco, pur senza riuscire a concretizzare le occasioni create. La partita si è disputata al Maradona, con entrambe le squadre che hanno mostrato impegno, ma senza segnare. Di seguito, gli highlights della sfida.

Il Napoli si ferma ancora al Maradona. Contro il Parma finisce 0-0 al termine di una gara dominata nel possesso ma povera di concretezza. Un gol annullato a McTominay, tante occasioni costruite e una difesa emiliana che regge fino alla fine. Rivivi le azioni più importanti, le parate decisive e i momenti chiave del match negli highlights della partita.

