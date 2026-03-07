Napoli-Torino 2-1 Gli Highlights

Nel match tra Napoli e Torino, il Napoli ha vinto 2-1 al Maradona, portando a casa tre punti importanti. La partita ha visto il Napoli segnare due gol, mentre il Torino è riuscito a segnare un gol. La squadra di casa ha mantenuto il vantaggio fino al fischio finale, consolidando la posizione nelle prime posizioni della classifica.

Il Napoli conquista tre punti pesanti al Maradona e continua la sua corsa nelle zone alte della classifica. La squadra di Conte supera il Torino al termine di una partita ricca di ritmo, giocate di qualità e qualche brivido nel finale. Decisivi i gol di Alisson ed Elmas, che indirizzano il match a favore degli azzurri prima della reazione granata nel finale. Il Napoli consolida il terzo posto in campionato e il piazzamento Champions, battendo il Torino per 2-1 nell'anticipo della 28esima giornata della serie A allo stadio Maradona. Un ispiratissimo Alisson sblocca la partita al 7', poi ci pensa Elmas a raddoppiare sull'assist di Politano.