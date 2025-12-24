Napoli vs Benfica 2-0 Analisi Tecniche e PRM delle gare precedenti

Rivisitiamo tecnicamente la gara contro il Benfica, 2-0, Sesta Giornata di Uefa Champions League. Azioni Salienti (conclusioni pericolose dall'interno dell'Area di Rigore avversaria o intorno al Limite della medesima), 5-1; Azioni Salienti:. Primo Tempo, 4-1; Secondo Tempo, 1-0. Percentuali Realizzative Totali:. 40,00% – 00,00%. Percentuali realizzative del Primo Tempo:. 25,00% – 00,00%. Percentuali Realizzative del Secondo Tempo:. 100,00% – 00,00%. Primo Tempo (1-0). 5?, Ivanovic, 12?, 2 volte Aursnes. 19?, Rios in Gol, 1-0. 28?, Di Lorenzo. Nella prima parte del Primo Tempo, solo Benfica. Azzurri dominati.

