Trump imbarazza Messi alla Casa Bianca | prima parla delle bombe sull'Iran e poi cita Cristiano Ronaldo

Durante una visita alla Casa Bianca, Leo Messi e l'Inter Miami sono stati ricevuti dal presidente degli Stati Uniti. Nel corso dell'incontro, Trump ha menzionato i bombardamenti in Iran e, successivamente, ha citato Cristiano Ronaldo, creando un momento inaspettato e particolare. La visita ha attirato l'attenzione per i momenti insoliti tra il presidente e gli ospiti.

Donald Trump con Messi e il Miami alla Casa Bianca, parte il comizio su Cuba e Iran: le facce del campione argentino alle spalle – Il videoDoveva essere la celebrazione del titolo MLS dell’Inter Miami, si è trasformata in una conferenza di guerra.

Trump riceve l'Inter Miami alla Casa Bianca. Siparietto con Messi: Più forte lui o Pelé?Lionel Messi e Donald Trump sono stati protagonisti di un momento che ha fatto il giro dei social e dei media internazionali. Il capitano argentino e. tuttomercatoweb.com

"Stiamo continuando a demolire" l'Iran. Il presidente americano Donald Trump, ricevendo alla Casa Bianca l'Inter Miami CF e Lionel Messi, ha rimarcato nelle battute iniziali che Teheran è ormai "senza aeronautica, senza difese, senza missili". Poco dopo, - facebook.com facebook