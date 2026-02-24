Tutti per uno e uno per tutti Piccoli gesti per un mondo migliore

Il gruppo di bambini della quarta elementare ha deciso di agire dopo aver visto le notizie sulla violenza nel mondo. Spinti dalla voglia di cambiare, hanno scelto di fare piccoli gesti di gentilezza tra loro e con gli altri. La loro intenzione è dimostrare che anche azioni semplici possono contribuire a migliorare la società. Con entusiasmo, i ragazzi si preparano a mettere in pratica questa idea, sperando di diffondere un messaggio positivo.

Noi bambini e bambine della classe quarta della scuola Gianni Rodari discutendo delle guerre presenti nel Mondo e della violenza, che ogni giorno compare sui giornali e alla televisione, ci siamo chiesti: - Ma come possiamo contribuire a costruire un Mondo migliore? - La risposta è nata spontanea: compiere un gesto gentile aiuta a creare una società migliore. I gesti gentili nella nostra vita quotidiana possono essere tanti, ogni giorno in classe si può aiutare chi ha bisogno durante lo svolgimento di un compito, si può usare in comune il materiale scolastico, oppure si possono condividere oggetti che per ognuno di noi hanno un grande valore affettivo, si può consolare chi piange, si può chiedere scusa se si sbaglia, ma soprattutto si deve non giudicare, né escludere nessuno dai giochi, dalle discussioni e si possono ignorare le disuguaglianze.