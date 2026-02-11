Fabio Capello mette in dubbio il livello di Cristiano Ronaldo rispetto a Messi, Maradona e Ronaldo il Fenomeno. Durante un'intervista, l'ex allenatore della Juventus ha spiegato perché, a suo avviso, Ronaldo non può essere paragonato a questi grandi campioni del passato. Le sue parole hanno suscitato reazioni tra i tifosi, divisi tra chi difende e chi contesta il giudizio di Capello.

Fabio Capello ha parlato di Cristiano Ronaldo, dicendo che non è al livello di Messi, Maradona e di Ronaldo il Fenomeno. La sua spiegazione.. Fabio Capello non usa mezzi termini e riaccende l’eterno dibattito sui più grandi della storia del calcio. L’ex tecnico di Milan, Roma, Juventus e Real Madrid, pur riconoscendo l’incredibile carriera di Cristiano Ronaldo, ha tracciato ancora una volta una linea netta tra il portoghese e le vere divinità del pallone. ULTIMISSIME JUVE LIVE Ospite del programma “Hat-Trick” sull’emittente egiziana ON Sport, “Don Fabio” è stato categorico: “Cristiano è un grande goleador e un atleta incredibile, ma non possiede il genio di Messi, Maradona o Ronaldo il Fenomeno ” . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Capello su Cristiano Ronaldo: «Non è al livello di Messi, Maradona e del Fenomeno, non si può paragonare a loro. Vi spiego perché»

Capello mette in chiaro che Cristiano Ronaldo resta un grande atleta, ma non può essere paragonato a Messi, Ronaldo e Maradona.

