Cadavere in avanzato stato di decomposizione scoperto in un canale a Leini incerte le cause della morte

Nella serata di oggi, venerdì 23 gennaio 2026, un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto in strada Fornacino a Leini, nei pressi della sede della Seven. Le autorità stanno indagando per chiarire le cause della morte, ancora sconosciute. Il ritrovamento ha suscitato attenzione nella comunità locale, mentre proseguono le indagini per determinare i dettagli dell’accaduto.

Il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione è stato scoperto nella prima serata di oggi, venerdì 23 gennaio 2026, in strada Fornacino a Leini, vicino alla sede della Seven. Un passante si è accorto del corpo, che si trovava in un canale, e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Leggi anche: Trovato cadavere in avanzato stato di decomposizione in un campo a Vinci: si indaga per omicidio

Leggi anche: Orrore a Vinci, trovato cadavere in avanzato stato di decomposizione: si indaga per omicidio

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Tragedia a Torino Madonna di Campagna: cadavere decomposto di un uomo trovato in casa; Trovato il cadavere di Federica. Era nella ditta del marito: fermato; Aggredisce la mamma a martellate, poi il tragico gesto: il cadavere carbonizzato ritrovato davanti alla legnaia; Madonna di Campagna, cadavere decomposto scoperto in un appartamento.

Cadavere trovato in serata in strada Fornacino: è gialloA Leinì, in strada Fornacino, un corpo in avanzato stato di decomposizione è stato trovato in un canale di scolo poco dopo le 20 di venerdì 23 gennaio 2026. Il punto è quello all’altezza del civico 96 ... giornalelavoce.it

Trovato cadavere in avanzato stato di decomposizione in un campo a Vinci: si indaga per omicidioLa procura di Firenze ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti dopo il ritrovamento di un cadavere in avanzato stato di decomposizione in un campo di Vinci. Leggi tutte le ... fanpage.it

Un cadavere abbandonato in avanzato stato di decomposizione, in un fosso ai bordi della strada a Settimo Torinese - facebook.com facebook