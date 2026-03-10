I fratelli immobiliaristi star dei vip diventati stupratori seriali | Attiravano donne a eventi e le drogavano

Tre fratelli, noti nel settore immobiliare e frequentatori di ambienti VIP, sono stati condannati negli Stati Uniti per aver commesso abusi sessuali continuati nel corso degli anni. Le accuse riguardano il coinvolgimento in eventi in cui attiravano donne e le drogavano. La condanna si riferisce a numerose vittime che hanno denunciato comportamenti inaccettabili da parte dei fratelli.

I 3 fratelli Alexander, Oren, Tal e Alon, sono stati condannati in Usa e dichiarati colpevoli per abusi sessuali andati avanti per anni contro numerose donne. "Hanno usato sempre lo stesso copione per adescare, isolare e violentare le loro vittime con un perverso senso di orgoglio" ha dichiarato il pubblico ministero. 🔗 Leggi su Fanpage.it

