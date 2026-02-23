Le mail di Andrea che terrorizzano la Corona | le schegge arrivano a re Carlo

Le email di Andrea che spaventano la Corona sono state rese pubbliche, causando grande sorpresa. La causa risale a uno scambio di messaggi risalenti a qualche mese fa, in cui si discuteva di affari privati e di rapporti con figure influenti. Le comunicazioni rivelano dettagli che potrebbero mettere in discussione il ruolo di re Carlo nel monitorare le attività del suo ex genero. La vicenda continua a sollevare domande sulla trasparenza della famiglia reale.

Una serie di email trapelate riapre lo scandalo che coinvolge il principe Andrea e solleva interrogativi diretti sul livello di conoscenza di re Carlo sulle attività dell'ex duca di York. Secondo quanto riportato ieri dal “Mail on Sunday”, il sovrano sarebbe stato informato anni fa dei legami di Andrea non solo con Jeffrey Epstein, il finanziere statunitense condannato per reati sessuali, ma anche con i Rowland, una coppia di banchieri al centro di un dossier sensibile. Fonti interne, riprese anche dal Corriere della Sera nella sua edizione internazionale, indicano che già nel 2019 i legali della regina Elisabetta e il segretario privato dell'allora principe Carlo avrebbero ricevuto messaggi che descrivevano la natura e l'intensità dei rapporti tra Andrea, David e Jonathan Rowland, fondatori della Banque Havilland, istituto di credito lussemburghese poi revocato dalla vigilanza europea nel 2024. 🔗 Leggi su Iltempo.it

La mail allo "stallone" Clinton e le foto scabrose di AndreaNelle ultime ore, i media americani hanno dato poco risalto alla pubblicazione dei documenti sul caso Epstein.

“Hei! È il tuo momento questo”. Le nuove e-mail inviate a Epstein (con report governativi riservati) che incastrano il principe AndreaLa polizia sta esaminando le nuove accuse contro il principe Andrea, basate su email riservate inviate a Epstein.

