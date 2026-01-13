Non ti dimenticherò mai Buon compleanno amico mio | il commosso omaggio di Paolo Belli a Bruno Arena

Ieri, 12 gennaio, nasceva nel 1957 l’attore comico Bruno Arena del due dei Fichi D’India, morto il 27 settembre 2022. Tra i colleghi e gli amici più stretti a ricordarlo c’è l’ex ballerino di “Ballando con le stelle” e musicista Paolo Belli che ha condiviso proprio una foto assieme ad Arena. A corredare il post sui social anche alcune parole semplici ma commoventi: “Non ti dimenticherò mai. Buon compleanno amico mio”. Bruno Arena che nel 2013 era stato colpito da un aneurisma che ne aveva compromesso le capacità motorie, ieri avrebbe compiuto 69 anni. L’attore si era avvicinato al mondo dello spettacolo negli anni Ottanta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Non ti dimenticherò mai. Buon compleanno amico mio”: il commosso omaggio di Paolo Belli a Bruno Arena Leggi anche: Buon compleanno Bruno Cossàr, Luca Protettì, Michèle Mercier… Leggi anche: Buon compleanno Demi Moore, Stefano Burbi, Laura Belli… La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Non ti dimenticherò mai Buon compleanno amico mio #bruno x.com Non ti dimenticherò mai Buon compleanno amico mio - facebook.com facebook

