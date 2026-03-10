Marathon Recensione | il nuovo sparatutto di Bungie tra rischio bottino e sopravvivenza

Bungie presenta Marathon, il suo nuovo sparatutto ambientato nel mondo della fantascienza. Il gioco ripropone un nome storico del genere con un design e un gameplay completamente rivisti rispetto alle versioni precedenti. La trama si concentra su elementi di rischio, raccolta di bottino e sopravvivenza, offrendo ai giocatori un’esperienza rinnovata e diversa dal passato.

Con Marathon, Bungie riporta in vita uno dei nomi storici della fantascienza videoludica, ma lo fa con un approccio radicalmente differente rispetto alle origini. Non si tratta più di uno sparatutto lineare guidato dalla narrazione, ma di un'esperienza competitiva basata su incursioni pericolose, recupero di equipaggiamento e fuga con il bottino. L'azione si svolge su Tau Ceti IV, un pianeta misterioso dove, cento anni prima, è scomparsa senza spiegazioni la nave colonia UESC Marathon. Da allora il luogo è diventato una zona proibita, disseminata di tecnologie dimenticate, segnali di emergenza e segreti che attirano corporazioni senza scrupoli e mercenari pronti a tutto.