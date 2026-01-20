Bungie annuncia il cast dei doppiatori di Marathon | include nomi molti importanti

Bungie ha annunciato il cast dei doppiatori di Marathon, in concomitanza con la conferma della data di uscita del gioco. L'elenco include alcuni nomi di rilievo nel settore, sottolineando l'attenzione dell'azienda nella realizzazione del progetto. Questa scelta mira a offrire un'esperienza più immersiva per i giocatori, mantenendo un approccio professionale e curato in ogni dettaglio.

In concomitanza con la conferma della data di uscita, Bungie ha svelato ufficialmente il cast dei doppiatori di Marathon. L’annuncio mette in evidenza un roster di grande rilievo, composto da voci molto note nel panorama dei videogiochi e dell’intrattenimento. Precisiamo che si tratta del cast inglese, mentre è già confermato che il titolo disporrà di un doppiaggio completo anche in italiano. L’elenco dei nomi coinvolti è particolarmente ricco e comprende interpreti come Roger Clark, celebre per aver dato voce ad Arthur Morgan in Red Dead Redemption 2, e Darin De Paul, noto per ruoli di spicco come Max Payne e Zeus nella serie God of War. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Marathon: Bungie annuncia la data di uscita e svela tutte le edizioni, inclusa una ricca Collector’s EditionBungie ha annunciato ufficialmente la data di uscita di Marathon, confermando quanto trapelato precedentemente.

Marathon: Bungie annunciaa l’uscita dello sparatutto a estrazione a squadreBungie annuncia Marathon, il nuovo sparatutto in prima persona a estrazione cooperativa, in uscita a marzo 2026 su PlayStation 5, Xbox Series e PC tramite Steam.

