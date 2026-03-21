Bublik doppia follia con Berrettini a Miami Poi ride di gusto

Durante la notte di Miami, Alexander Bublik ha messo in mostra due dei colpi più spettacolari, sorprendendo il pubblico con la sua abilità. Dopo aver eseguito le giocate, ha sorriso divertito, dimostrando un atteggiamento rilassato. La partita ha visto anche Matteo Berrettini protagonista, mentre i momenti più emozionanti sono stati catturati proprio nelle fasi decisive.

Due dei colpi più incredibili della notte di Miami portano la firma di Alexander Bublik, pur sconfitto dal nostro Matteo Berrettini in due set (doppio 6-4): prima un tweener gratuito seguito da un bolide di dritto lungolinea, poi un colpo al volo da fondocampo per rimandare in campo una palla chiaramente fuori. Il kazako si è poi compiaciuto delle sue giocate irriverenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bublik, doppia follia con Berrettini a Miami. Poi ride di gusto Articoli correlati Berrettini comincia bene a Miami: 6-4 6-2 a Muller. Domani sfiderà BublikUna vittoria che sa di ossigeno, sia in termini di classifica che di fiducia, per Matteo Berrettini. Berrettini-Bublik oggi, ATP Miami 2026: orario, tv, programma, streamingSecondo turno in arrivo per Matteo Berrettini a Miami: nel torneo che dal 2019 si è trasferito dalle parti dell’Hard Rock Stadium arriva oggi la...