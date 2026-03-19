Matteo Berrettini ha iniziato il torneo di Miami con una vittoria in due set su Muller, conquistando il primo turno con un 6-4 6-2. Domani affronterà Bublik nel prossimo incontro. Nel frattempo, ha ricevuto una wild card per partecipare alla competizione, dove difende i quarti di finale dello scorso anno.

Una vittoria che sa di ossigeno, sia in termini di classifica che di fiducia, per Matteo Berrettini. L’azzurro apre con un successo in scioltezza la sua campagna al Miami Open: 6-4 6-2 su Alexandre Muller. Una partita ben condotta dall’ex n.6 Atp, che difende i quarti di finale dello scorso anno, e in caso di sconfitta prematura metterebbe seriamente in pericolo la propria permanenza tra i primi 100. La bella vittoria sul francese, che sta vivendo un momento abbastanza difficile della propria carriera, rende più tranquilla la situazione per Matteo. Che festeggia passando il primo turno in questo torneo per il secondo anno consecutivo la wild card concessagli dagli organizzatori del Rolex Montecarlo Masters, primo 1000 su terra battuta della stagione, che si disputerà nel Principato nel mese di aprile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Berrettini comincia bene a Miami: 6-4 6-2 a Muller. Domani sfiderà Bublik

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