BTS e lo show a Gwanghwamun | perché non è un concerto ma un rito nazionale

A Seoul, il concerto dei BTS a Gwanghwamun non è solo musica. È diventato un vero e proprio rito nazionale, un momento in cui la città mette da parte lo stadio e si concentra al centro, dove si riflette. La gente si raduna, senza barriere, per vivere un’esperienza che supera il semplice ascolto. La scena sta diventando simbolo di un legame forte tra i fan e la band, più che un evento musicale.

A Seoul, quando succede qualcosa di davvero importante, non lo si nasconde mai dentro uno stadio. Lo si mette al centro, dove la città si guarda allo specchio. Per questo la notizia del ritorno dei BTS non è solo una questione di calendario o di industria musicale. È una scelta di spazio, di linguaggio, di peso simbolico. Il 21 marzo i BTS torneranno come gruppo al completo nella piazza di Gwanghwamun Square, il cuore civico e storico della capitale. Non un’arena, non un luogo neutro, ma uno spazio che in Corea è sempre stato usato per dire qualcosa che riguarda tutti. Qui, la cultura non intrattiene soltanto: prende posizione. 🔗 Leggi su Panorama.it

