A Seoul, il concerto dei BTS a Gwanghwamun non è solo musica. È diventato un vero e proprio rito nazionale, un momento in cui la città mette da parte lo stadio e si concentra al centro, dove si riflette. La gente si raduna, senza barriere, per vivere un’esperienza che supera il semplice ascolto. La scena sta diventando simbolo di un legame forte tra i fan e la band, più che un evento musicale.

A Seoul, quando succede qualcosa di davvero importante, non lo si nasconde mai dentro uno stadio. Lo si mette al centro, dove la città si guarda allo specchio. Per questo la notizia del ritorno dei BTS non è solo una questione di calendario o di industria musicale. È una scelta di spazio, di linguaggio, di peso simbolico. Il 21 marzo i BTS torneranno come gruppo al completo nella piazza di Gwanghwamun Square, il cuore civico e storico della capitale. Non un’arena, non un luogo neutro, ma uno spazio che in Corea è sempre stato usato per dire qualcosa che riguarda tutti. Qui, la cultura non intrattiene soltanto: prende posizione. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - BTS e lo show a Gwanghwamun: perché non è un concerto ma un rito nazionale

Approfondimenti su Gwanghwamun Show

I BTS si preparano a tornare con un concerto in streaming su Netflix e un nuovo documentario intitolato “BTS: The Return”.

Durante un concerto in Messico, Bad Bunny ha avuto un imprevisto scivolando e cadendo sul palco mentre interpretava il brano Efecto.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Gwanghwamun Show

Argomenti discussi: Netflix e Hybe annunciano il ritorno dei BTS: il 21 marzo ci sarà il primo concerto live in streaming; Lo spettacolo e il documentario sul ritorno dei BTS saranno su Netflix; BTS for dummies: da Arirang e ARMY a Spring Day; I BTS annunciano un concerto livestream e un documentario su Netflix.

BTS in tour mondiale: tutte le date della band coreana più famosa del mondoIl ritorno sui palchi di tutto il mondo è ufficiale: 79 concerti in 34 Paesi tra il 2026 e il 2027. Dieci le date europee annunciate, ma l’Italia resta ancora una volta esclusa ... msn.com

Per l’attesissimo comeback dei BTS, la BigHit ha annunciato che si terrà una live stream chiamata “BTS Comeback Live: ARIRANG” sabato 21 marzo alle ore 20:00 KST, ore 12:00 ITA. Lo show si svolgerà nella famosissima e storica piazza Gwanghwamun, a - facebook.com facebook

#BTSxNETFLIX L'attesissimo comeback dei #BTS ( @BTS_twt) sarà trasmesso e documentato live in esclusiva su NETFLIX 21/3 12:00 Esibizione live @ Gwanghwamun Square, Seoul 27/3 BTS : THE RETURN, docu-film sui preparativi pe x.com