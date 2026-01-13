Dopo la pausa imposta dalla pandemia, i BTS tornano in tour, riaccendendo l’interesse globale per la musica dal vivo. La loro tournée rappresenta un evento di rilevanza internazionale, confermando il ruolo dei BTS come protagonisti della scena K-pop e della cultura pop mondiale. Un ritorno che sottolinea l’importanza delle performance dal vivo come momento di incontro e di condivisione tra fan e artisti.

Il mondo della musica non vedeva un evento di queste proporzioni dall’epoca pre-pandemica. E non è un caso che a riportare la musica live allo status di fenomeno planetario siano proprio loro: i BTS, la K-pop Royal Family, gli unici in grado di trasformare una tournée in un’operazione culturale transnazionale. Il post-militare diventa così il vero “anno zero” del nuovo K-pop globale, con un ritorno che ha il sapore della consacrazione definitiva. La line-up è mastodontica: 34 regioni, 79 show e un palco a 360 gradi progettato per inglobare il pubblico in un’esperienza immersiva che punta ad abbattere i confini fisici del concerto. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - BTS, il tour che il mondo aspettava dal Covid: la K-Pop Royal Family riaccende il pianeta pop

Leggi anche: Bts 2026 ritorno: l’evoluzione del k-pop tra ritardi del tour

Leggi anche: Izna, la rivelazione che il K-pop aspettava: talento, visione e un futuro già scritto

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Il ritorno dei BTS è già uno dei momenti musicali più importanti del 2026.

BTS, annunciato il tour 2026: l'Italia non c'è (per ora) - Cinque, per ora, i concerti in Europa: il 26 giugno si esibiranno a Madrid, il 1° luglio a Bruxelles, il 6 luglio a Londra, l’11 luglio a Monaco, il 17 luglio a Parigi. rockol.it