Il gruppo musicale BTS ha registrato un record di quasi quattro milioni di dischi venduti in sole 24 ore dal loro ritorno. A Seoul, 260.000 fan hanno partecipato a un evento legato alla band, confermando l'ampia partecipazione dei supporter. Questi dati evidenziano il forte interesse e la popolarità del gruppo nel mercato musicale.

Il ritorno dei BTS ha generato un impatto commerciale immediato, con quasi quattro milioni di copie vendute in 24 ore. Questo evento segna l’inizio di una nuova fase per il gruppo coreano dopo una pausa legata al servizio militare obbligatorio. L’album Arirang ha raggiunto cifre da record secondo i dati forniti dall’etichetta Big Hit Music e confermati dalla classifica Hanteo Chart. La pubblicazione è avvenuta nella vigilia di un grande concerto previsto a Seoul, che vedrà la presenza fisica di circa 260.000 fan nel centro della capitale sudcoreana. La forza economica del K-pop come motore di indotto locale. Le vendite di 3,98 milioni di dischi rappresentano non solo un successo discografico, ma un indicatore potente della capacità del settore musicale di trainare l’economia regionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - BTS: 4 milioni di dischi in 24 ore e 260.000 fan a Seoul

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