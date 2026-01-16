Harry Styles e i BTS annunciano i nuovi album | il pop nel 2026 ha già i due dischi più attesi

Harry Styles e i BTS hanno annunciato l’uscita di nuovi album per il 2026, generando grande interesse tra gli appassionati di musica pop. Dopo quattro anni dai loro ultimi lavori, entrambi i gruppi si preparano a tornare con progetti che promettono di essere tra i più attesi dell’anno. Questa notizia segna l’inizio di una nuova stagione musicale per il genere, con due artisti di grande rilevanza pronti a rinnovare il panorama musicale.

La prima buona notizia del 2026: Harry Styles ha annunciato il nuovo album "Kiss All the Time. Disco, Occasionally", in uscita il 6 marzo

Gli eventi di Vasco Rossi e Ultimo, ma anche The Weeknd, Rosalìa e Kanye West: i concerti più attesi del 2026 in Italia. E i fan sognano il ritorno di Harry Styles

