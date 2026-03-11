IA MAGIC | 100.000 cellule analizzate in 24 ore

Un sistema di intelligenza artificiale chiamato MAGIC ha analizzato 100.000 cellule in 24 ore. Durante questa operazione, il software ha validato una teoria centenaria riguardante l’origine del cancro. L’attività si è svolta rapidamente, permettendo di esaminare una grande quantità di dati in un breve periodo. La scoperta riguarda la comprensione di un aspetto chiave nello studio delle malattie cellulari.

Un sistema di intelligenza artificiale denominato MAGIC ha appena validato una teoria centenaria sull'origine del cancro, analizzando 100.000 cellule in meno di ventiquattro ore. Ricercatori dell'EMBL di Heidelberg hanno dimostrato che oltre il 10% delle divisioni cellulari genera spontaneamente difetti cromosomici, frequenza che raddoppia con mutazioni nel gene p53. La scoperta non si limita alla conferma accademica ma apre scenari pratici per l'oncologia molecolare italiana, offrendo strumenti per identificare precocemente i tumori aggressivi. L'integrazione tra microscopia robotizzata e apprendimento automatico permette di isolare le cellule anomale prima che diventino letali.