Park Hotel il gigante abbandonato | operai al lavoro la proprietà rivuole lo stabilimento

Operai sono al lavoro nell’area del Park Hotel, un edificio ormai in stato di abbandono nel centro di Marina di Ravenna. Le attività si concentrano sulla ristrutturazione e sulla riqualificazione dell’immobile, mentre la proprietà intende riprendere il controllo dello stabile. La situazione attira l’attenzione di chi osserva da vicino gli sviluppi del progetto e le eventuali modifiche alla destinazione dell’edificio.

Ravenna, 27 febbraio 2026 – I lavori che sono in corso da giorni nell’area del Park Hotel, il gigante abbandonato nel cuore di Marina di Ravenna, non sono certo passati inosservati. “Anche questa mattina (ieri, ndr) si sono visti degli operai – afferma il presidente della Pro loco, Marino Moroni –. Lavoravano nel giardino per sistemare gli alberi: c’erano molti rami pericolanti”. Proprio la situazione di degrado del grande albergo (e del giardino), aperto nel 1969 nel cuore del paese, con 144 camere, piscina, campi da tennis, ristorante e sale congressi, e chiuso durante il Covid, era finita sotto la lente del Comune di Ravenna la scorsa estate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

