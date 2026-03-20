Brambilla verso il Gubbio | Juventus Next Gen mai così bene continuiamo su questa strada
Brambilla si prepara ad affrontare il Gubbio e afferma che la Juventus Next Gen sta vivendo il suo momento migliore. Ha sottolineato che la squadra ha raggiunto risultati positivi e che continuerà sulla stessa strada. La partita sarà un’occasione per verificare i progressi fatti e consolidare il buon andamento della formazione. La sfida si avvicina e l’attenzione è alta.
. Le parole del tecnico della Seconda Squadra. Domani, sabato 21 marzo 2026, la Juventus Next Gen affronterà in casa il Gubbio in occasione della 33ª giornata di campionato: appuntamento fissato alle ore 14:30. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata L’ allenatore bianconero ha presentato così – nella consueta intervista della vigilia – la sfida contro la squadra umbra. IL GUBBIO: IL RICORDO DELL’ANDATA E LA CRESCITA DEL GRUPPO – «Sicuramente l’epilogo della gara di andata, con quella punizione di Faticanti che ci ha regalato un punto a Gubbio, è stato un finale importante per noi perché stavamo vivendo un periodo non semplice a livello di risultati. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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