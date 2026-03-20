Brambilla verso il Gubbio | Juventus Next Gen mai così bene continuiamo su questa strada

Brambilla si prepara ad affrontare il Gubbio e afferma che la Juventus Next Gen sta vivendo il suo momento migliore. Ha sottolineato che la squadra ha raggiunto risultati positivi e che continuerà sulla stessa strada. La partita sarà un’occasione per verificare i progressi fatti e consolidare il buon andamento della formazione. La sfida si avvicina e l’attenzione è alta.