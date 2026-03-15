Forlì Juventus Next Gen 2-2 | botta e risposta ma i bianconeri non muoiono mai! Puczka e Anghelè per la reazione

Nel match tra Forlì e Juventus Next Gen, terminato 2-2, Puczka e Anghelè hanno segnato per le rispettive squadre in una partita caratterizzata da continui risposte. La gara si è svolta durante la 31ª giornata di Serie C 202526, con entrambe le squadre che hanno disputato un confronto intenso e combattuto. La cronaca del match include moviola, tabellino e aggiornamenti in tempo reale.

di Marco Baridon Forlì Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Serie C 202526. Dopo il KO interno contro la Vis Pesaro, la Juventus Next Gen ha ripreso subito il cammino. Bianconeri di Brambilla ospiti del Forlì e autori di una grande reazione per il 2-2 finale. Forlì Juventus Next Gen 2-2: sintesi e moviola. FINE PARTITA 87? Cambio Juventus Next Gen – Esce Deme, entra Pagnucco. 85? Cambi Forlì – Fuori Selvini e Mandrelli per Spinelli e Manetti 84? Occasione Trombetta – Si presenta a tu per tu con Scaglia ma trova la risposta del portiere della Juventus. 83? Colpo di testa Brugarello – Tentativo da calcio d’angolo che non inquadra la porta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Forlì Juventus Next Gen 2-2: botta e risposta ma i bianconeri non muoiono mai! Puczka e Anghelè per la reazione Articoli correlati Forlì Juventus Next Gen 2-2 LIVE: pareggia Anghelè, reazione immediata dei bianconeridi Marco BaridonForlì Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Serie C... Forlì Juventus Next Gen 1-0 LIVE: bianconeri sotto con la rete di Coveri, Deme e Puczka ad un passo dal gol INTERVALLOdi Marco BaridonForlì Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Serie C... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Forlì Juventus Next Temi più discussi: Serie C | Dove vedere Forlì-Juventus Next Gen; Serie C, girone B: Juventus Next Gen in trasferta a Forlì per uscire dal periodo negativo; Miramari: Contro la Juventus Next Gen servirà il collettivo; Le parole di Massimo Brambilla alla vigilia di Forlì-Juventus Next Gen. Proteste della Juventus Next Gen dopo il gol del vantaggio del Forlì: la ricostruzione dei fattiAltro episodio dubbio ai danni della Juventus Next Gen che si è lamentata dopo il gol realizzato dal Forlì. Infatti, Coveri calcia e segna, ma davanti a Scaglia c'è ... tuttojuve.com Forlì-Juventus Next Gen: i bianconeri torneranno alla vittoria? Formazioni ufficiali11:51 - Le formazioni ufficiali del match: Forlì: Martelli, Mandrelli, Franzolini, Selvini, Farinelli (C), Trombetta, De Risio, Cavallini, Elia, Palomba, Coveri. A ... tuttojuve.com Forlì Juventus Next Gen LIVE Segui qui il match facebook #JuventusNextGen Le parole di #Brambilla alla vigilia di Forlì x.com