BPER Città di Livorno di Nuoto Cocconcelli e Zazzeri vincono nei 50 dorso e nei 100 metri

Durante il meeting ‘BPER Città di Livorno’, organizzato dalla Federazione Italiana Nuoto, sono state conquistate vittorie nei 50 dorso e nei 100 metri. Nuotatori come Cocconcelli e Zazzeri hanno ottenuto risultati significativi nelle rispettive specialità, attirando l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori presenti in piscina. La competizione continua con diverse batterie e finali in programma.

Livorno – E’ in svolgimento la competizione acquatica ‘ BPER Città di Livorno ’, il meeting organizzato dalla Federazione Italiana Nuoto. E i campioni nazionali di nuoto scendono in vasca per testare forma fisica e mentale, in vista dei prossimi importanti impegni internazionali. Nella seconda giornata di gare, tra gli altri atleti tricolori, è stata Costanza Cocconcelli a sfidare avversarie e crono. A seguito dei successi avuti nei 50 e 100 metri farfalla, si prende anche la finale dei 50 dorso. L’atleta delle Fiamme Gialle tocca la piastra in 28?27. Dietro di lei, Francesca Pasquino (Fiamme Oro) che nuota in 28?64. Federica Toma (Carabinieri) si prende il terzo gradino con il crono di 28?78. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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