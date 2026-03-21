Bossi voleva un' altra giustizia e la separazione delle carriere

Umberto Bossi, fondatore e leader storico della Lega, è deceduto. La sua posizione sulla giustizia e sulla separazione delle carriere era nota e spesso discussa. Dopo la sua morte, alcuni esponenti di sinistra hanno espresso parole di cordoglio, nonostante le critiche e gli insulti rivolti in passato. La reazione pubblica si è concentrata su questo passaggio, con commenti che riflettono un cambio di tono rispetto al passato.

Umberto Bossi è morto e quindi la sinistra, che lo ha detestato e insultato, ora gli fa l’elogio funebre, più o meno come è capitato con Silvio Berlusconi. Non perché si sia pentita o lo rimpianga, ma solo per usarlo come un randello contro nemici di oggi, in primis Matteo Salvini, che del Senatùr è il successore e ha portato la Lega a vette che il fondatore mai aveva neppure immaginato. La rivisitazione storica spesso coincide con l’arte della falsificazione. Atteniamoci pertanto ai fatti e ai detti del compianto protagonista. Domani gli italiani sono chiamati a votare per confermare la riforma della magistratura, varata dal governo e politicizzata e osteggiata da Elly Schlein e compagni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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