bossi e il referendum della giustizia anche lui propose la separazione delle carriere

A due giorni dal referendum sulla giustizia, il mondo politico italiano si è trovato a affrontare una grave perdita con la morte di Umberto Bossi. Bossi aveva sostenuto pubblicamente la separazione delle carriere nel sistema giudiziario, proponendo questa riforma come parte del suo impegno politico. La sua scomparsa ha suscitato reazioni da parte di diversi esponenti e osservatori del settore.

A due giorni dal referendum sulla giustizia, il mondo della politica è stato colpito dalla morte di Umberto Bossi. La scomparsa del Senatur è avvenuta a ridosso di un appuntamento elettorale che richiama un precedente politico risalente ai primi anni Duemila, quando fu proprio la “sua” Lega a promuovere un intervento organico sul sistema giudiziario. Nel 2004, infatti, l’allora ministro della Giustizia Roberto Castelli annunciò l’intenzione di presentare - su impulso di Bossi - un disegno di legge costituzionale con contenuti in parte sovrapponibili a quelli discussi oggi. La proposta prevedeva la separazione delle carriere tra magistrati requirenti e giudicanti, l’elezione diretta dei pubblici ministeri e una loro organizzazione su base regionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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