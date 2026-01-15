Il boss di Cioccolatò va ai funerali degli ‘ndranghetisti | Sono solo amici del mio papà
Durante i funerali di alcuni individui legati alla ‘ndrangheta, Francesco Ferrara è stato osservato più volte in compagnia di persone con precedenti penali. Questa presenza ha alimentato sospetti sulla sua possibile vicinanza alla criminalità organizzata, anche se lui ha dichiarato di essere semplicemente amico del padre dei defunti. La vicenda solleva interrogativi sulla reale natura delle sue relazioni e sulle implicazioni di tali partecipazioni.
Ai funerali di ‘ndranghetisti e pregiudicati defunti, gli inquirenti lo hanno visto più volte. Motivano, anche sulla base di queste partecipazioni, la presunta vicinanza di Francesco Ferrara alla criminalità organizzata. Lui, imprenditore tra gli organizzatori di Cioccolatò e dei mercatini di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Leggi anche: Chi sono i genitori di Veronica Satti, la mamma Mimma Foti e il papà Bobby Solo: “Anche se mio padre è stato un altro”
Leggi anche: “Sono stati fatti diversi funerali di mio padre con l’AI, non rappresentano nessuno e non arrivano in un momento dove tutti stiamo soffrendo”: parla la figlia di Robert Redford
Evidenziatori Stabilo Boss Arty Desk Set 23 Colori con Punta Scalpello – solo da Stabilo Oggi a €30,00 Spedizione gratuita per ordini sopra i 59,99€! Ordina ora su Quiscuola.it – link in bio Click e compra https://shortlink.store/b_gc7zomx6zb facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.