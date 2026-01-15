Il boss di Cioccolatò va ai funerali degli ‘ndranghetisti | Sono solo amici del mio papà

Durante i funerali di alcuni individui legati alla ‘ndrangheta, Francesco Ferrara è stato osservato più volte in compagnia di persone con precedenti penali. Questa presenza ha alimentato sospetti sulla sua possibile vicinanza alla criminalità organizzata, anche se lui ha dichiarato di essere semplicemente amico del padre dei defunti. La vicenda solleva interrogativi sulla reale natura delle sue relazioni e sulle implicazioni di tali partecipazioni.

