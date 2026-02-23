Marco Bonitta | Progetto ambizioso a Fano ci credo fermamente

Marco Bonitta ha deciso di entrare nel progetto di Essence Hotels Fano per la sua passione verso lo sviluppo sportivo. La sua scelta nasce dall’obiettivo di rafforzare il team locale e portare nuove strategie. Bonitta, con esperienza internazionale, si impegna a trasmettere le sue competenze ai giovani atleti della città. La sua presenza rappresenta un passo deciso verso una crescita concreta del settore. La squadra si prepara ad affrontare le prossime sfide con entusiasmo.

Il tecnico nato nel 1963 approccia l’incarico con una caratterizzazione internazionale consolidata, guidando un gruppo che può offrire potenzialità significative. L’esordio sul tarafon della nuova avventura è stato segnato dall’impostazione di una stagione orientata a recuperare terreno in classifica e a costruire una mentalità di squadra solida. L’obiettivo è imprimere una svolta operativa e mentale capace di sostenere la crescita del gruppo campionato dopo campionati alternativi. La carriera dell’allenatore passa attraverso club italiani di rilievo e partecipazioni ai massimi livelli, con precedenti che includono diverse realtà regionali; la sua esperienza internazionale amplia la prospettiva tecnica e di gestione del gruppo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Bonitta sostituisce Moretti alla guida della Virtus FanoBonitta prende il posto di Moretti come allenatore della Virtus Fano, dopo che il club ha deciso di cambiare strategia.

Un progetto molto ambizioso ’Capitale del mare’: ci si provaMonte Argentario si propone come candidata ufficiale al titolo di ’Capitale italiana del mare 2026’.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Pallavolo A2M - Marco Bonitta pronto per una nuova avventura a Fano: "Ho tanta adrenalina ed energia" x.com