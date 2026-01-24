La Juventus verso il big match col Napoli | McKennie lavora a parte ma ci sarà

La Juventus si prepara al match contro il Napoli, con McKennie che svolge un allenamento individuale ma dovrebbe essere disponibile. Spalletti intende confermare la formazione titolare, puntando sul rilancio di Conceiçao dal primo minuto. La sfida rappresenta un momento chiave per entrambe le squadre, con attenzione rivolta alle scelte tattiche e alle condizioni dei giocatori.

C’è il mercato, ma c’è soprattutto Juventus-Napoli. Se il ds Marco Ottolini è in missione a Istanbul per il nuovo nove En-Nesyri, l’allenatore Luciano Spalletti ha in testa soltanto la sfida di domani contro la sua ex squadra. Il big match dell’Allianz Stadium indirizzerà in un senso o nell’altro la seconda parte di stagione dei bianconeri: un successo consentirebbe a capitan Locatelli e compagni di portarsi a meno uno dai campioni d’Italia di Antonio Conte. Al contrario, in caso di sconfitta il Napoli scapperebbe a più sette. Basta e avanza per dar seguito alla vittoria in Champions contro il Benfica e cancellare il ko di Cagliari e quello del Maradona, la prima frenata dell’era Spalletti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Juventus Napoli, c’è il verdetto su McKennie: il centrocampista ci sarà contro i partenopei? La gestione di SpallettiDopo la recente sfida europea contro il Benfica, l’attenzione si concentra sulla partita Juventus-Napoli.

