Manomette il braccialetto elettronico e si presenta a casa della moglie violando il divieto di avvicinamento | arrestato 31enne straniero

Un uomo di 31 anni, straniero, è stato arrestato dai carabinieri di Salsomaggiore Terme per aver manomesso il braccialetto elettronico e violato il divieto di avvicinamento alla moglie. L'intervento è avvenuto dopo che l'uomo si è presentato presso l'abitazione della donna, nonostante le restrizioni imposte dalla misura cautelare.

