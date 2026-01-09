Manomette il braccialetto elettronico e si presenta a casa della moglie violando il divieto di avvicinamento | arrestato 31enne straniero
Un uomo di 31 anni, straniero, è stato arrestato dai carabinieri di Salsomaggiore Terme per aver manomesso il braccialetto elettronico e violato il divieto di avvicinamento alla moglie. L'intervento è avvenuto dopo che l'uomo si è presentato presso l'abitazione della donna, nonostante le restrizioni imposte dalla misura cautelare.
I carabinieri della Stazione e dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Salsomaggiore Terme hanno arrestato un 31enne straniero per aver violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento nei confronti della moglie. Questa misura, decisa dal Tribunale di Parma, era stata emessa a. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
