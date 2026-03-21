Bologna i convocati per la Lazio | out Pobega e Odgaard

A Bologna, Vincenzo Italiano ha convocato 23 giocatori per la partita contro la Lazio. Tra i presenti ci sono, tra gli altri, alcuni titolari, mentre Pobega e Odgaard sono stati esclusi dalla lista. La sfida si giocherà al Dall'Ara e si preannuncia un confronto importante tra le due squadre. La formazione ufficiale verrà comunicata nelle prossime ore.

Sono 23 i giocatori convocati da Vincenzo Italiano per la sfida contro la Lazio, in programma domani alle 15. Indisponibili Tommaso Pobega e Jens Odgaard, alle prese rispettivamente con un risentimento muscolare all’ileopsoas destro e alla coscia sinistra. Out anche De Silvestri e Skorupski. Di seguito tutti i giocatori inseriti nella lista dei convocati del Bologna per il match del Dall'Ara di domani. Pessina, Ravaglia, Franceschelli; Casale, Heggem, Helland, Lucumi, Lykogiannis, Mario, Miranda, Vitik, Zortea; Ferguson, Freuler, Moro, Sohm; Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Orsolini, Rowe. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bologna, i convocati per la Lazio: out Pobega e Odgaard Articoli correlati Leggi anche: Convocati di Bologna-Roma, Italiano: “Dallinga, Castro, Pobega: finalmente tutti a disposizione” Conferenza stampa Italiano pre Bologna Lazio: «Teniamo alla Coppa Italia, Odgaard bene anche da mezzala». Poi l’annuncio su HeggemSalah Liverpool, aria d’addio? Sirene dall’Arabia Saudita: c’è un club disposto a fare follie! Mateta, niente operazione al ginocchio: c’è l’annuncio... Tutto quello che riguarda Bologna i convocati per la Lazio out... Temi più discussi: I convocati giallorossi per Bologna-Roma; Bologna, i convocati di Italiano per il Sassuolo: unico assente Ferguson; Europa League, Bologna: i convocati di Italiano per la Roma; Bologna, i convocati di Italiano per il derby di Europa League contro la Roma: la decisione su Moro. Bologna-Lazio, i convocati di Italiano: il mister perde altre due pedineIl mister Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei rossoblù convocati per la sfida contro la Lazio, in programma domani alle ore 15:00 al Dall ... laziopress.it Roma, i convocati per il Bologna: ok Koné, il verdetto su Soulé e CelikConvocati Roma - Manca sempre meno al fischio d'inizio di Roma-Bologna, ritorno degli ottavi di finale d'Europa League ... fantamaster.it VIRTUS: QUATTRO RECUPERI Si svuota l'infermeria in casa Virtus Bologna, che annuncia il recupero di ben quattro giocatori verso la trasferta al PalaBigi. La preview è affidata al vice Jakovljevic. facebook Achille Lauro live a Bologna: “Un sogno essere qui. Per una canzone spegnete il telefonino” x.com