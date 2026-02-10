Conferenza stampa Italiano pre Bologna Lazio | Teniamo alla Coppa Italia Odgaard bene anche da mezzala Poi l’annuncio su Heggem

Domani sera si gioca il quarto di finale di Coppa Italia tra Bologna e Lazio. Il tecnico dei rossoblù, Vincenzo Italiano, si presenta alla conferenza stampa con determinazione. Ha detto che la squadra tiene molto alla coppa e punta a passare il turno. Ha anche spiegato che Odgaard può fare bene anche come mezzala, non solo come attaccante. L’allenatore ha annunciato anche l’arrivo di Heggem, senza entrare troppo nei dettagli. La partita si preannuncia combattuta, con entrambe le squadre pronti a dare il massimo.

