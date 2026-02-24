Auto smontata nella notte a Casamassima | spariti fari ruote e paraurti la denuncia sui social

Un'auto è stata smontata durante la notte, probabilmente da ladri che hanno portato via fari, ruote e paraurti. La denuncia è stata pubblicata sui social, dove i residenti hanno notato il veicolo lasciato a pezzi in via Virgilio. I proprietari si sono accorti del furto al mattino, trovando il veicolo parzialmente smontato. La scena ha suscitato preoccupazione tra i vicini, che si chiedono chi possa essere stato.

Amara sorpresa per un automobilista che ha trovato la sua vettura smontata pezzo dopo pezzo. Torna l’allarme sui furti di componenti e sul mercato nero dei ricambi Un’auto smontata pezzo dopo pezzo durante la notte, lasciata praticamente a pezzi sotto casa. È quanto denunciato dalla pagina Facebook “Casamassima Rep”, che ha segnalato il furto ai danni di un automobilista in via Virgilio, a Casamassima. Secondo quanto riportato nel post social, il proprietario del veicolo avrebbe fatto l’amara scoperta al mattino, trovando la propria vettura privata di numerosi componenti essenziali. “Paraurti spariti. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Mini Cooper smontata nella notte a Monsampolo: rubati sportelli, cofano e fariColpo notturno ai danni di una residente: asportati diversi elementi della vettura parcheggiata in strada. Accertamenti in corso su eventuali telecamere presenti nell’area ... lanuovariviera.it

Ladri nella notte a Monsampolo: auto smontata, e saccheggiata, sotto casaIgnoti hanno smontato e portato via gli sportelli, il cofano motore e i fari. C'erano stati anche altri colpi simili ... centropagina.it

L'auto era priva delle targhe e del motore e già parzialmente smontata, verosimilmente per il recupero di pezzi di ricambio. - facebook.com facebook

