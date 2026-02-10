Kelly titolare contro l’Inter? Spalletti ha preso questa decisione sul difensore della Juve Cosa sta succedendo

Kelly sarà titolare contro l’Inter. Spalletti ha deciso di schierarlo dal primo minuto, lasciando Koopmeiners in panchina. La Juventus si prepara alla sfida, e nel reparto difensivo il tecnico ha optato per questa formazione. La partita si avvicina e i tifosi già aspettano di vedere come si comporteranno i giocatori in campo.

Kelly viaggia per una maglia da titolare contro l’Inter. Con lui dall’inizio Koopmeiners è pronto a tornare in panchina. Le ultimissime. La Juventus si prepara a uno degli appuntamenti più delicati della stagione, il derby d’Italia contro l’Inter a San Siro, e Luciano Spalletti sembra intenzionato a rimescolare le carte in difesa per ritrovare solidità. La notizia più rilevante dell’ultima ora riguarda il ritorno in campo di Lloyd Kelly, il difensore inglese che rappresenta ormai una pedina fondamentale per l’equilibrio della retroguardia bianconera. Dopo una settimana di gestione cautelativa, il centrale è pronto a riprendersi il comando delle operazioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kelly titolare contro l’Inter? Spalletti ha preso questa decisione sul difensore della Juve. Cosa sta succedendo Approfondimenti su Kelly Kelly Skriniar Juve: torna di moda il difensore in vista di gennaio? Il Fenerbahce ha preso questa decisione sull’ex Inter. Cosa succede Muharemovic Juve, novità importanti sul futuro del difensore: il Sassuolo ha preso questa decisione! Tutti gli aggiornamenti Il futuro di Muharemovic si sta delineando con nuove decisioni da parte del Sassuolo. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Kelly Kelly Argomenti discussi: Juventus, Conceicao e Kelly pronti per l'Inter; Formazioni ufficiali Juventus-Lazio: chi gioca titolare e le ultime su Yildiz, Conceiçao, Kelly, David, Openda, Zaccagni, Daniel Maldini, Romagnoli, Nuno Tavares e Ratkov; Formazioni tipo delle squadre di Serie A: i titolari dopo il mercato di gennaio; Juventus-Lazio, le probabili formazioni della partita di Serie A. Juventus, Kelly pronto a tornare titolare contro l'InterDopo aver cominciato in panchina contro la Lazio, Lloyd Kelly è pronto a tornare titolare contro l'Inter in una gara molto importante per la Juventus. Il difensore inglese non era al ... tuttojuve.com Juventus, Conceicao e Kelly pronti per l'InterDopo l'eliminazione dalla Coppa Italia e il pareggio contro la Lazio la Juventus i nizia la marcia di avvicinamento al big match previsto per sabato sera contro l'Inter. fantacalcio.it La formazione ufficiale dei bianconeri per Juventus-Lazio Con Conceição e Kelly non al meglio, spazio a Koopmeiners con Cabal a sinistra e Cambiaso avanzato sulla trequarti. Torna titolare Yildiz. #Juventus #JMania #Formazione #SerieA #JuveLazio - facebook.com facebook L'undici titolare per #JuveLazio A disposizione: Perin, Pinsoglio, Holm, Gatti, Kelly, Conceicao, Zhegrova, Boga, Adzic, Kostic, Openda, Miretti #FinoAllaFine #ForzaJuve x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.