Bodo Glimt riscopre il calcio all’italiana facendo rimpiangere all’Inter la Champions League

Il BodoGlimt ha eliminato l’Inter dalla Champions League in un risultato che sorprende molti. La squadra norvegese ha dimostrato un gioco compatto e deciso, portando a casa la vittoria che nessuno si aspettava. La partita ha visto un equilibrio tra le formazioni, con il BodoGlimt che ha sfruttato le occasioni e mantenuto la concentrazione fino al fischio finale.

BodoGlimt riscopre il calcio all’italiana, facendo rimpiangere all’Inter la Champions League."> Un’Impresa Improbabile: Il BodoGlimt Estromette l’Inter dalla Champions League. MILANO, ITALIA – 24 FEBBRAIO: Jens Petter Hauge del BodoGlimt festeggia il primo gol con i suoi compagni durante il match di andata dei quarti di finale di UEFA Champions League 202526 tra FC Internazionale Milano e FK BodoGlimt, giocato allo Stadio San Siro il 24 febbraio 2026. (Foto di Marco LuzzaniGetty Images) La Gazzetta dello Sport riporta che il BodoGlimt ha giocato in “stile italiano all’antica” contro lo Sporting CP in Champions League, suscitando qualche rimpianto nell’Inter, poiché l’immagine della squadra norvegese sembra essere stata sopravvalutata. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Bodo/Glimt riscopre il calcio all’italiana, facendo rimpiangere all’Inter la Champions League. Articoli correlati Leggi anche: LIVE Inter-Bodo Glimt, Champions League calcio in DIRETTA: serve la rimonta Leggi anche: LIVE Inter-Bodo Glimt 0-1, Champions League calcio in DIRETTA: Hauge sblocca la partita! Approfondimenti e contenuti su Bodo Glimt riscopre il calcio... Pronostico Sporting-Bodo/Glimt: finito il tempo delle sorpreseSporting-Bodo/Glimt è una partita degli ottavi di finale di Champions League: dove vederla in tv, probabili formazioni e pronostico ... ilveggente.it Analisi della diretta Sporting Lisbona Bodo/Glimt, presentazioe delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, quote e possibile risultatoAnalisi della diretta Sporting Lisbona Bodo/Glimt, presentazioe delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, quote e possibile risultato ... ilsussidiario.net