LIVE Inter-Bodo Glimt 0-1 Champions League calcio in DIRETTA | Hauge sblocca la partita!

Hauge ha segnato il gol decisivo che ha portato il Bodo Glimt in vantaggio contro l'Inter, provocando l'esultanza dei tifosi ospiti. La sua rete, arrivata al 72°, ha cambiato il corso della partita, mentre i nerazzurri hanno tentato di reagire senza successo. Bonny ha calciato fuori da buona posizione e Thuram ha sbagliato un'occasione vicino alla porta. La partita continua con il punteggio di 0-1.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 72? Bonny per Dimarco che di sinistro manda alto. 70? Thuram mette fuori a due passi dalla linea di porta. 68? Hauge dalla distanza manda altissimo. 66? Fuori Luis Henrique, Zielinski e Frattesi, dentro Diouf, Bonny e Susic nell’Inter. 64? Tre cambi per l’Inter. 62? Hauge sfiora la doppietta con il piatto. 60? Servono tre gol all’Inter per andare ai supplementari. 58? Gol di Hauge, errore gravissimo di Akanji che si fa levare palla da Blomberg che Sommer riesce a respingere il tiro ma arriva il tap-in di Hauge, Inter-Bodo Glimt 0-1. 56? Si fa dura per l’Inter, si muovono i giocatori dalla panchina. 🔗 Leggi su Oasport.it Diretta gol Champions League LIVE: Inter Bodo Glimt, ospiti avanti con Hauge!Hauge ha segnato il gol che ha portato in vantaggio il Bodo Glimt contro l’Inter, a causa di una difesa imprecisa dei nerazzurri. LIVE Inter-Bodo Glimt, Champions League calcio in DIRETTA: serve la rimontaL’Inter affronta il Bodo Glimt per una rimonta in Champions League, dopo che la squadra norvegese ha segnato il primo gol nel secondo tempo. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Inter-Bodø/Glimt: orari e dove vederla in TV; Bodo Glimt-Inter, dove vedere i playoff di Champions League in tv e streaming; Bodø/Glimt - Inter (3-1) Champions League 2025; Inter-Bodo/Glimt: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni. Inter-Bodo Glimt 0-1 diretta LIVE, la cronaca della partita di Champions: adesso servono 4 gol per passareLa diretta live di Inter Bodo Glimt di Champions: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita di ritorno dei playoff ... fanpage.it Inter-Bodo Glimt diretta Champions League: sblocca Hauge, segui il ritorno dei playoff per gli ottavi LIVEI nerazzurri di Chivu si giocano l'accesso alla fase ad eliminazione diretta: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Play off Champions League. Inter-Bodo Glimt 0-0 dopo i primi 45': partita da dentro o fuori Ai nerazzurri servono due gol di scarto Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/02/calcio-champions-league-playoff-ritorno-inter-at - facebook.com facebook Inter-Bodo Glimt, le formazioni ufficiali #SkySport #SkyUCL x.com