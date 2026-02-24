LIVE Inter-Bodo Glimt Champions League calcio in DIRETTA | serve la rimonta

L’Inter affronta il Bodo Glimt per una rimonta in Champions League, dopo che la squadra norvegese ha segnato il primo gol nel secondo tempo. La mancanza di Lautaro Martinez limita le opzioni offensive di Inzaghi, che cerca nuove soluzioni in campo. I nerazzurri cercano di reagire rapidamente, puntando sulla grinta dei giocatori rimasti in panchina. La partita prosegue con intensità, mentre i tifosi aspettano un risultato che possa cambiare le sorti della qualificazione.

L'Inter ritrova il BodoGlimt nella sfida di ritorno del playoff di Champions League. La partita è in programma oggi alle ore 21 a San Siro, con i nerazzurri che cercheranno di rimontare la sconfitta del match di andata, giocato in Norvegia e finito 3-1 per i sorprendenti padroni di casa. La rosa di Chivu, intanto, ha allungato in testa alla classifica del torneo di Serie A grazie alla vittoria sul campo del Lecce e alla inaspettata sconfitta del Milan in casa contro il Parma.

Bodo Glimt-Inter LIVE, risultato in diretta della partita di Champions LeagueIl Bodo Glimt ha battuto l’Inter 2-1 nell’ultima partita di Champions League, causando sorpresa tra i tifosi italiani.

Diretta gol Champions League LIVE: Bodo Glimt 3-1 contro l’Inter, Atletico Madrid rimontato dal Club BruggeIl Bodo Glimt ha battuto l’Inter per 3-1, una sconfitta che sorprende molti tifosi.

