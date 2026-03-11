Volkswagen crolla | taglierà 50.000 posti

Volkswagen ha annunciato che nel 2025 taglierà circa 50.000 posti di lavoro, a causa di un calo dei profitti. L’utile netto si è ridotto del 44% rispetto all’anno precedente, arrivando a 6,9 miliardi di euro, mentre il risultato operativo si è dimezzato, toccando 8,9 miliardi con un margine del 2,8%. Il margine più basso dal 2016, anno dello scandalo dieselgate.

Il gruppo Volkswagen archivia il 2025 con conti in netto peggioramento: l’ utile netto crolla del 44% a 6,9 miliardi di euro, mentre il risultato operativo si dimezza del 53% a 8,9 miliardi con un margine sceso al 2,8%, il livello più basso dallo scandalo dieselgate del 2016. I ricavi si attestano a 321,9 miliardi, sostanzialmente stabili (-0,8%), le consegne restano vicine ai 9 milioni di veicoli (-0,2%) mentre il flusso di cassa della divisione auto sale a 6,4 miliardi (+24%). In rialzo il titolo in Borsa del 2% circa. A pesare sui conti i dazi Usa, che hanno inciso per 2,9 miliardi sull’utile operativo, e la svalutazione dell’avviamento Porsche per 2,7 miliardi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

