bisogna anteporre il bene dello stato agli interessi di parte

Un commento recente evidenzia come da un lato alcuni votino a favore dello Stato perché sono stati incaricati di farlo, mentre dall’altro ci siano persone che sostengono questa scelta per motivi di libertà personale. La dichiarazione suggerisce che le motivazioni dietro il voto possano differire a seconda della collocazione politica. La riflessione si focalizza sul fatto che, secondo l’oratore, il bene dello Stato dovrebbe prevalere sugli interessi di parte.

Giorgio La Malfa pare pensare, così una sua battuta, che a destra tutti votino Sì perché sono inquadrati, mentre a sinistra c’è chi vota Sì perché da questa parte c’è una vera libertà. È un’affermazione stravagante da parte di chi si definisce innanzi tutto “repubblicano” e non ricorda come il 2 giugno 1946 quando il popolo decise la forma istituzionale del nostro Stato, tutti i repubblicani (troppo inquadrati?) votarono per la forma repubblicana, mentre coloro che avevano sentimenti monarchici, soprattutto tra i Dc, si divisero. In realtà quando una grande Paese come l’Italia fa i conti con una questione che riguarda il suo destino, c’è chi pensa essenzialmente agli interessi della propria fazione, ma c’è anche chi antepone a tutti gli interessi particolari quelli della nazione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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