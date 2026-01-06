Basket Trieste parte bene nel play-in della Champions League Battuti gli ungheresi dello Szolnoki

La Pallacanestro Trieste apre con successo il play-in della Champions League 2025-2026, battendo gli ungheresi dello Szolnoki. La squadra ha mostrato solidità e determinazione, consolidando le proprie possibilità di qualificazione alla fase successiva del torneo. Questo risultato rappresenta un passo importante nel percorso competitivo della squadra, che prosegue con fiducia e concentrazione in vista delle prossime sfide.

Inizia nel migliore dei modi il percorso della Pallacanestro Trieste nel play-in della Champions League di basket 2025-2026. I giuliani, impegnati nel match di andata, hanno battuto in trasferta per 62-82 gli ungheresi dello Szolnoki Olajbanyasz al termine di una partita decisa nella ripresa. Dopo un primo tempo equilibrato, la squadra italiana ha preso il sopravvento sugli avversari con un terzo quarto da 25 punti, respingendo poi tutti i tentativi di rimonta. Top scorer Jahmi'us Ramsey con 17 punti. Tra due giorni, a Trieste, i giuliani possono già ipotecare il passaggio del turno con una vittoria.

BCL - Szolnoki vs Pall. Trieste: dove in TV, preview Gonzalez, diretta 18:00 - Oggi 6 gennaio alle ore 18:00 (diretta televisiva DAZN, aggiornamenti in tempo reale su questa pagina con la ...

Basket, ultimo quarto horror per Trieste: Trento rimonta dal -20 e strappa i due punti - Trieste dilapida un vantaggio di 20 punti, segnando solo 6 punti nell'ultimo quarto. nordest24.it

CLAMOROSO La giocata di Battle premia la rimonta di Trento: Trieste si butta via https://sportando.basketball/aquila-trento-pallacanestro-trieste-la-situazione-e-dove-vederla/ - facebook.com facebook

