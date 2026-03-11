Alla ricerca dello stato palestinese Prima parte

Il Guardian ha visitato diverse aree della Cisgiordania per osservare da vicino le condizioni di vita dei palestinesi, mentre l’occupazione israeliana si intensifica e si manifesta con azioni più aggressive e frequenti. La visita ha coinvolto vari punti della regione, dove sono state raccolte testimonianze e immagini di quanto accade quotidianamente. La copertura si concentra sui fatti e sulle situazioni vissute dalla popolazione locale.

Lo stato di Palestina è riconosciuto da molti paesi del mondo e da varie organizzazioni internazionali, ma il suo territorio e la sua popolazione rischiano di essere cancellati: il governo israeliano promuove ll'annessione della Cisgiordania, l'espansione degli insediamenti accelera e la quotidianità dei palestinesi diventa ogni giorno più difficile e precaria. Dall'inizio della guerra con l'Iran la violenza dei coloni è cresciuta ulteriormente, con continui attacchi alle comunità arabe ed espulsioni di intere famiglie. In un video del Guardian diviso in due parti, il giornalista Matthew Cassel attraversa la Cisgiordania per documentare la vita sotto un'occupazione ogni giorno più asfissiante.