Dopo la vittoria in trasferta contro il Cagliari, il difensore ha commentato il risultato e il suo miglioramento personale. Ha affermato di essere diventato un giocatore più completo, sottolineando il ruolo del successo recente nel suo percorso. Il suo intervento si concentra sull’importanza di questa tappa per la sua crescita in campo.

Dopo il successo esterno contro il Cagliari, Sam Beukema si è soffermato sull’importanza del risultato e sul momento della squadra, sottolineando la crescita collettiva e personale vissuta negli ultimi mesi. Il difensore azzurro, sempre più centrale nelle scelte di Conte, ha evidenziato l’approccio del gruppo, concentrato esclusivamente sul presente. Ai microfoni di DAZN, Beukema ha ribadito la linea seguita dallo spogliatoio nella corsa al titolo: “Sapevamo l’importanza di questa partita, se avessimo vinto avremmo messo pressione su Milan e Inter. Pensiamo solo partita dopo partita, poi vediamo alla fine dove siamo”. Il centrale ha poi... 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Beukema: “Ora sono un giocatore più completo”

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Nemmeno il tempo di iniziare. Caprile scarabocchia con i piedi, il Napoli dalla bandierina. Si decide la partita, non possiamo saperlo ma è tutto lì, in quel cross di Politano. Torre di Beukema, Buongiorno che con un liscio si crea lo spazio per calciare, pallone s facebook

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