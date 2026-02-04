Federico Zampaglione torna in musica e lo fa con un nuovo album intitolato

Federico Zampaglione, non aveva detto che non avrebbe più fatto dischi? «Infatti questo si intitola Quando meno me lo aspetto». Non se l’aspettava? «No, avevo continuato a registrare idee e memorizzarle sul cellulare. Un giorno per divertirmi le ho registrate pensando “Mo’ ce metto tutte le chitarre blues”. Oh c’è stato un momento in Italia in cui la chitarra si sentiva solo nei brani di Vasco. Così le ho registrate e le ho mandate al mio grande discografico Mario Sala». E lui? «Ha subito detto: “Qui bisogna pubblicare un disco” ». Eccole qui le undici nuove canzoni di Federico Zampaglione, che sono un bel tripudio di ogni tipo di chitarra, «anche la National Dobro tipica del blues più acustico», dice lui, e si allargano su atmosfere rock, blues, cantautorali con lo stile tipico di questo artista a sé stante. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Ho visto la morte in faccia perciò ora mi godo la vita"

Approfondimenti su Federico Zampaglione

Bologna premia l’autista che ha salvato una donna aggredita, rimanendo ferito nel tentativo.

Miralem Pjanic ha annunciato il ritiro dal calcio durante il World Sports Summit di Dubai, dichiarando di voler ora dedicare più tempo alla famiglia.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Andrea Roncato – L’elogio della normalità di una vita fuori dal comune

Ultime notizie su Federico Zampaglione

Argomenti discussi: Tiromancino: Due anni fa avevo visto la morte in faccia, oggi sono sereno. Sanremo? Non ci vado, mi mette ansia; Salvò una donna aggredita e rimase ferito, premiato l’autista eroe: Ho visto la morte in faccia; Corea del Nord: messi a morte per aver visto la tv sudcoreana; Morte a Milano, l’agente non doveva essere nel boschetto.

Salvò una donna aggredita e rimase ferito, premiato l’autista eroe: Ho visto la morte in facciaIl sindaco Matteo Lepore ha conferito la medaglia al merito civico Giorgio Guazzaloca a Giorgio De Sabbata, autista di auto blu. Il sindaco Lepore: L'indifferenza è una delle violenze più silenziose ... ilrestodelcarlino.it

Bologna, salva una donna da un'aggressione e viene ferito: «Ho visto la morte in faccia, era pieno pomeriggio e nessun altro si è fermato»Giorgio De Sabbata, autista di auto blu, è stato premiato in Comune con la Medaglia Giorgio Guazzaloca per l'impegno civico: il 15 gennaio era intervenuto in via Stalingrado per salvare una donna dal ... corrieredibologna.corriere.it

Il consigliere Dario Lucca: "Ho veramente visto la morte in faccia" - facebook.com facebook

Il procuratore generale aggiunto statunitense Todd Blanche ha ammesso che il ministero ha escluso dagli Epstein Files le immagini che mostravano “morte, abusi fisici o ferite”. Tutto questo mentre, dalle email pubblicate, emergono crescenti riscontri su pr x.com