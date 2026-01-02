Berrettini verso le gare del 2026 | Sono carico la priorità è stare bene Mi godo quello che faccio

Matteo Berrettini si prepara alle sfide del 2026, sottolineando l'importanza di mantenere il benessere e godersi il percorso. Dopo aver vinto la Coppa Davis 2025 con l’Italia, il campione si concentra sulla ripresa e sulla stabilità, ponendo le basi per un nuovo anno di competizioni. La sua attitudine positiva e la priorità alla salute sono al centro del suo approccio, con l’obiettivo di continuare a offrire il massimo ai suoi tifosi.

E’ pronto a ripartire Matteo Berrettini, il campione del mondo e vincitore della Coppa Davis 2025 (la seconda per lui di fila con gli Azzurri di capitan Volandri) (leggi qui) prende la mira e verso il 2026. “Devo dare priorità a stare bene e a godermi quello che faccio”, ha raccontato in un’intervista durante la off-season a Men’s Health, come riporta supertennis.tv. Il tennista romano è al momento a Dubai per la preparazione in vista dell’impegnativa stagione di tennis internazionale in calendario. Lo sta facendo con Caoch Alessandro Bega e lo svedese Thomas Enqvist, ex numero 4 in ATP (new entry nel suo staff). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Matteo Berrettini chiarisce: “Il mio obiettivo nel 2026 è stare bene, i risultati sono una conseguenza” Leggi anche: A Tom Cruise l'Oscar onorario: "fare film non è quello che faccio, è quello che sono" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Berrettini e la sua Filosofia del Tennis: ‘Godersi il Gioco per Ottenere Risultati’, la Lezione dalla Davis - Come la Coppa Davis 2023 e Wimbledon 2021 hanno influenzato la sua visione del tennis, riducendo la pressione e migliorando le prestazi ... tennisfever.it

Matteo Berrettini chiarisce: “Il mio obiettivo nel 2026 è stare bene, i risultati sono una conseguenza” - Il trionfo in Coppa Davis con la maglia azzurra, celebrato a Bologna, ha rappresentato una potente ... oasport.it

Pagina 2 | Sinner, Berrettini, Musetti, Cobolli e Sonego calano il jolly per il 2026 - Sono soltanto alcuni degli ingredienti selezionati dagli chef italiani della racchetta per la preparazione di una grande portata nel 2026. tuttosport.com

Matteo Berrettini Italia - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.