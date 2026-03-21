Berrettini ritrova potenza e fiducia | a Miami cade anche Bublik

Matteo Berrettini ha vinto il suo match a Miami contro Alexander Bublik con un punteggio di 6-4, 6-4, assicurandosi il passaggio al turno successivo del Masters 1000. Il tennista italiano ha mostrato una buona prestazione, ritrovando potenza e fiducia in vista delle prossime sfide. La vittoria ha consolidato la sua presenza nel torneo statunitense.

Matteo Berrettini ha mandato un segnale forte al Masters 1000 di Miami, superando Alexander Bublik con un netto 6-4, 6-4 guadagnandosi così l’accesso al turno successivo. Oltre al risultato, a colpire è stata soprattutto la qualità della prestazione del romano, apparso solido, continuo e molto incisivo nei momenti chiave del match. Sui campi che un anno fa lo avevano visto spingersi fino ai quarti, l’azzurro ha ritrovato una versione molto vicina a quella dei giorni migliori, costruendo il successo in un’ora e 28 minuti con il numero 11 al mondo. La partita si è messa bene fin dai primi giochi. Bublik ha iniziato con troppe imprecisioni, mentre Berrettini è stato bravo ad approfittarne immediatamente, strappando il servizio quasi subito e mettendo la sfida sui propri binari. 🔗 Leggi su Sportface.it

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