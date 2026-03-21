Dopo aver vinto in due set contro Alexandr Bublik, Matteo Berrettini ha rilasciato un'intervista a Sky Sport. Il tennista ha commentato il comportamento del suo avversario, definendolo

L'intervista a Sky Sport di Matteo Berrettini al termine della sfida vinta in due set contro Alexandr Bublik. L'azzurro torna a sconfiggere un top-20 dopo quasi un anno dall'ultima volta e lo fa contro quello che lui stesso ha definito "Un giocatore strano, ma molto forte", come hanno dimostrato un paio di giocate assolutamente impronosticabili. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Berrettini: "Bublik è strano. Quando sto così bene è una gioia"

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