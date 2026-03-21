A Miami, gli italiani sono stati eliminati nel secondo turno. Cobolli, Darderi e Arnaldi sono usciti dal torneo, mentre Flavio ha perso in due set contro Collignon a causa di problemi alla spalla. La giornata ha visto anche Luciano uscire senza arrivare alle fasi successive, lasciando il circuito senza rappresentanti italiani in corsa. La competizione prosegue con i rimasti in gara.

Ci ha pensato Matteo Berrettini a salvare l’Italia in quel di Miami. La frase sembra quasi anacronistica, vista la classifica attuale del romano, ma è veritiera dopo la terza giornata di gare del Masters 1000 della Florida. In attesa di Jannik Sinner, infatti, l’ex n.6 al mondo è stato l’unico tennista italiano capace di vincere una partita nel tabellone Atp (addirittura due, essendo già al terzo turno), riscattando le sconfitte, arrivate nella notte italiana, di Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi. Quest’ultimo, uscito dalla top 100 dopo Indian Wells e approdato agli ottavi qui nel 2024, si è arreso ad Alexander Shevchenko. 7-6... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Aspettando Sinner, Miami da incubo per gli italiani: eliminati Cobolli, Darderi e Arnaldi

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QUALCHE NUMERO, ASPETTANDO JANNIK 1. Da lunedì, per la prima volta nella storia del nostro tennis, l'Italia avrà 4 giocatori nei primi 20 del mondo: 2 Sinner, 5 Musetti, 14 Cobolli, 18 Darderi. Un risultato clamoroso, epocale. 2. Se stasera Jannik battess facebook