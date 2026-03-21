Bergamo guarda al Messico | si apre l’ipotesi di un gemellaggio

Sabato 21 marzo a Bergamo si è svolto un incontro a Palazzo Frizzoni tra la sindaca Elena Carnevali, l’ambasciatore del Messico in Italia Genaro Lozano e la console generale a Milano Maria de los Ángeles Arriola Aguirre. Durante l’incontro si è discussa la possibilità di avviare un rapporto di gemellaggio tra Bergamo e una città messicana, senza ulteriori dettagli sui prossimi passi.

Bergamo. Incontro istituzionale nella mattinata di sabato 21 marzo a Palazzo Frizzoni tra la sindaca Elena Carnevali, l’ambasciatore del Messico in Italia Genaro Lozano e la console generale a Milano Maria de los Ángeles Arriola Aguirre. Presenti anche il senatore Gilberto Bonalumi e Carla Moscoso in rappresentanza della comunità messicana. Al centro del confronto i rapporti economici e industriali tra il territorio bergamasco e il Paese latinoamericano, considerato strategico anche per i legami con Stati Uniti e Canada e per la tenuta degli accordi commerciali nordamericani. Bergamo mantiene una presenza consolidata in Messico con realtà industriali di primo piano, tra cui Tenaris a Vera Cruz e Brembo a Monterrey, oltre a una rete diffusa di piccole e medie imprese attive e rapporti strutturati con il sistema dell’artigianato. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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